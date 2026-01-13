Referendum sulla riforma della giustizia: il sì guida le intenzioni di voto

Anna Gallo | 13 gen 2026

Il referendum sulla riforma della giustizia vede il sì in vantaggio, ma la partecipazione resta incerta. Un sondaggio fotografa un Paese diviso tra consenso alle novità e un’ampia area di indecisione sul voto di marzo 2026.

Il quadro emerso dall’ultima rilevazione demoscopica mostra un’Italia ancora prudente davanti all’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo 2026. Solo il 41% degli intervistati afferma con certezza che si recherà alle urne, mentre il 17,4% esclude la partecipazione e il 41,6% resta indeciso.

Tra chi esprime un orientamento sul merito della consultazione, il alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati raccoglie il 50,3% delle preferenze. Il fronte contrario, favorevole all’abrogazione, si ferma al 35,4%, lasciando un margine significativo a chi non ha ancora maturato una posizione definitiva.

Il dibattito coinvolge anche la proposta di sorteggio per la composizione dei due nuovi Consigli superiori della magistratura, uno per i pubblici ministeri e uno per i giudicanti. In questo caso, il 44,3% degli intervistati si dice favorevole, contro il 32,1% dei contrari e un 23,6% che non prende posizione.

Sull’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, composta da quindici membri con diverse modalità di nomina e sorteggio, il consenso sale al 48%. I contrari rappresentano il 27,2%, mentre il 24,8% dichiara di non avere un’opinione definita.

Analoga distribuzione emerge sulla struttura dei due Consigli superiori, che dovrebbero essere formati per due terzi da magistrati sorteggiati e per un terzo da professori universitari o avvocati con lunga esperienza professionale. In questo scenario, il 44,2% si dice favorevole, il 31,2% contrario e il 24,6% resta incerto.