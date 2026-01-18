Tony Dallara ricordato a Domenica In, Mara Venier commossa in diretta

Lo studio di Domenica In si è fermato per ricordare Tony Dallara, scomparso il 16 gennaio 2026. Mara Venier ha guidato un momento di forte emozione, condiviso con ospiti e pubblico, tra applausi e parole sincere.

Un lungo applauso ha attraversato lo studio di Domenica In per salutare Tony Dallara, storico interprete della musica italiana, venuto a mancare il 16 gennaio 2026. Il silenzio iniziale è stato rotto dall’emozione di Mara Venier, visibilmente colpita dal ricordo del cantante.

La conduttrice ha rivolto un pensiero affettuoso alla famiglia dell’artista, inviando un abbraccio alla moglie Patrizia e alle figlie, prima di alzare lo sguardo verso il cielo in un gesto carico di significato.

Venier ha ripercorso il legame umano nato durante l’ultima partecipazione di Dallara al programma, sottolineando come la sua dolcezza e la sua naturale fragilità avessero lasciato un segno profondo in tutta la redazione.

Nel corso della trasmissione sono stati ricordati anche i brani che hanno accompagnato intere generazioni, da Romantica a Come prima, simboli di un’epoca musicale che continua a essere presente nella memoria collettiva.

Gli opinionisti in studio hanno evidenziato come la notizia della scomparsa sia stata raccontata con grande rispetto dai mezzi di informazione, che hanno scelto di celebrarlo attraverso la sua musica e la sua storia personale.

Il tributo si è trasformato in un momento condiviso di riconoscenza verso un artista che ha saputo unire talento e sensibilità, lasciando un’impronta riconoscibile nel panorama della musica italiana.