Si sveglia con un pitone nel letto: l'incredibile risveglio di Rachel Bloor in Australia

Si sveglia credendo di accarezzare il cane e invece tocca un pitone lungo oltre due metri. A Brisbane, una donna australiana vive un risveglio surreale che trasforma una mattina qualunque in un episodio da brividi.

Rachel Bloor si è svegliata la mattina di lunedì 18 gennaio con una sensazione insolita sul petto. Ancora assonnata, ha allungato la mano convinta di trovare il suo dalmata, come accade ogni giorno. Al tatto, però, qualcosa non tornava.

La verità è emersa pochi istanti dopo, quando il compagno ha acceso la luce. Distesa sopra di lei, c’era un enorme pitone tappeto lungo circa due metri e mezzo. «Tesoro, non ti muovere», le avrebbe sussurrato, cercando di mantenere la calma mentre la scena appariva sempre più irreale.

Dopo un momento di comprensibile shock, Rachel ha fatto uscire il cane dalla stanza per evitare reazioni imprevedibili. Solo allora ha iniziato, con movimenti lenti e controllati, a liberarsi dal serpente, cercando di non provocarlo.

«Continuavo a pensare che non potesse essere vero», ha raccontato. «Era una situazione talmente assurda da sembrare un sogno». Il pitone, specie non velenosa, non mostrava segni di aggressività e rimaneva sorprendentemente tranquillo.

Secondo la ricostruzione della donna, l’animale sarebbe entrato dalla finestra attraverso le persiane. Anche mentre era arrotolato su di lei, parte del corpo sporgeva ancora all’esterno.

Una volta riuscita a sollevarlo, Rachel lo ha accompagnato con cautela fuori dalla stanza, rimettendolo esattamente da dove era entrato. «Si muoveva lentamente nella mia mano, senza sembrare spaventato», ha spiegato.

La calma della donna ha lasciato il compagno completamente senza parole, mentre il pitone si allontanava silenziosamente, come se nulla fosse accaduto.