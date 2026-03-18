Uomo si sveglia blu nel Derbyshire, colpa delle lenzuola nuove non lavate

Tommy Lynch si sveglia con la pelle blu dopo aver dormito su lenzuola nuove non lavate. L’operaio inglese finisce in ospedale nel Derbyshire, dove i medici chiariscono l’origine insolita del colore.

Una mattina come tante si è trasformata in un caso curioso per Tommy Lynch, 42 anni, operaio edile di Castle Gresley, nel Derbyshire. Dopo una notte di sonno, l’uomo si è ritrovato con la pelle completamente blu e ha deciso di andare subito al pronto soccorso.

Al Queen’s Hospital di Burton-upon-Trent i sanitari lo hanno visitato con urgenza, anche per escludere problemi seri legati alla circolazione o all’ossigenazione. Lynch è stato sottoposto a controlli e trattato con ossigeno, mentre il personale cercava di capire cosa fosse successo.

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Il mistero si è chiarito durante la preparazione per un prelievo: passando una salvietta imbevuta di alcol sul braccio, il cotone si è colorato di blu. A quel punto è emersa la causa reale: le lenzuola nuove, mai lavate prima dell’uso, avevano rilasciato il colore durante la notte.

Il tessuto blu navy, complice il calore del corpo, aveva trasferito il pigmento sulla pelle in modo uniforme. Lynch aveva ricevuto le lenzuola in regalo pochi giorni prima e le aveva usate subito senza lavarle.

Per tornare al colore naturale della pelle sono stati necessari diversi giorni e bagni ripetuti. Solo dopo circa una settimana ogni traccia del pigmento è scomparsa.

Qualche mese più tardi, Lynch ha raccontato l’episodio sui social, trasformando l’imbarazzo iniziale in un consiglio pratico per chi lo seguiva: lavare sempre i tessuti nuovi prima di usarli.