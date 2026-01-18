Venus Williams sfiora l'impresa agli Australian Open: rimonta e vittoria di Danilovic

Venus Williams torna a competere a 45 anni e sfiora un record storico agli Australian Open, arrendendosi solo al termine di una battaglia intensa e ricca di colpi di scena contro Olga Danilovic.

Il ritorno di Venus Williams sul palcoscenico degli Australian Open ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. A 45 anni, l’ex numero uno del mondo ha mostrato una condizione competitiva, affrontando senza timori la serba Olga Danilovic nel match di primo turno del torneo 2026.

L’incontro si è aperto con un primo set combattuto punto a punto, deciso solo al tie-break in favore di Danilovic. La risposta di Williams non si è fatta attendere: l’americana ha alzato il ritmo, trovato maggiore continuità al servizio e chiuso il secondo parziale sul 6-3, rimettendo in equilibrio la sfida.

Nel set decisivo, Venus è partita in modo travolgente, portandosi rapidamente sul 4-0 e dando l’impressione di poter controllare l’inerzia dell’incontro. La reazione della serba, però, è stata immediata e progressiva: Danilovic ha recuperato gioco dopo gioco, mantenendo lucidità nei momenti chiave e completando la rimonta con il punteggio di 6-4.

Con una vittoria, Williams avrebbe stabilito il primato di tennista più anziana a vincere un match di singolare femminile a Melbourne. Il traguardo resta sfiorato, ma la prestazione ha confermato la capacità dell’americana di restare competitiva anche contro avversarie più giovani.