Venus Williams agli Australian Open: wild card e ritorno storico a 45 anni

#VenusWilliams torna agli #AustralianOpen con una wild card, all’età di 45 anni. Un rientro che sottolinea la sua lunga carriera e il suo ruolo nel panorama del tennis mondiale.

Un’altra pagina di storia del tennis sta per essere scritta a Melbourne. Venus Williams sarà nel tabellone principale degli Australian Open grazie a una wild card, tornando a competere nello Slam di inizio stagione all’età di 45 anni. Un rientro che riporta sotto i riflettori una delle figure più iconiche dello sport mondiale, pronta a misurarsi ancora una volta sul palcoscenico più prestigioso.

L’ex numero uno statunitense ha espresso grande entusiasmo per questa nuova opportunità, sottolineando il legame speciale con l’Australia e con il torneo che ha segnato più fasi della sua carriera. Melbourne rappresenta per lei un luogo ricco di ricordi e di momenti significativi, motivo per cui il ritorno in campo assume un valore che va oltre la semplice partecipazione.

Nel corso della sua carriera, Williams ha conquistato sette titoli Slam, con cinque trionfi a Wimbledon, imponendosi come una delle giocatrici più vincenti dell’era moderna. L’Australian Open resta l’unico Major che non è riuscita a vincere, nonostante due finali raggiunte, nel 2003 e nel 2017, entrambe perse a un passo dal titolo.

La presenza nel main draw avrà anche un significato statistico rilevante: a 45 anni, Venus diventerà la giocatrice più anziana di sempre a disputare il tabellone principale del torneo femminile, superando il precedente primato detenuto dalla giapponese Kimiko Date. Un primato che rafforza ulteriormente il suo status di leggenda vivente del tennis.