Amici 25, anticipazioni puntata 18 gennaio: sfide, classifica e scontro Pettinelli-Opi

Puntata di Amici 25 del 18 gennaio: sfide animate, classifica degli inediti, ospiti musicali, nessuna eliminazione e tensione tra Opi e Anna Pettinelli in scena con Maria De Filippi.

La registrazione del nuovo appuntamento di Amici 25 andrà in onda domenica 18 gennaio su Canale 5 e ha visto alternarsi esibizioni, sfide e giudizi in vista dell’avanzamento verso il Serale. Secondo le anticipazioni, nessun allievo ha lasciato la scuola durante questa puntata, ma sul palco non sono mancati momenti intensi tra cantanti, ballerini e professori.

Le prove di canto hanno visto confrontarsi gli allievi con i loro inediti. Alla fine della gara, Plasma e Gard si sono piazzati al primo posto a pari merito, seguiti da Opi, che ha raccolto l’apprezzamento della giuria esterna per la sua interpretazione. In fondo alla classifica si è attestata Angie, con altri nomi come Valentina e Lorenzo in posizioni intermedie.

Per la sezione danza, la classifica è stata guidata da Emiliano, mentre Maria Rosaria si è collocata all’ultimo posto, con altri ballerini valutati tra la metà della graduatoria. Le esibizioni sono state giudicate da professionisti esterni chiamati a commentare le performance dei ragazzi in gara.

Il talent show ha ospitato anche momenti di confronto acceso: Opi ha discusso apertamente con Anna Pettinelli, dopo aver espresso in lacrime nel daytime la sua difficoltà a fidarsi della maestra, ritenendo altalenante il suo approccio, come già avvenuto nelle settimane precedenti. Il faccia a faccia in studio ha proseguito il dibattito, con Maria De Filippi intervenuta per chiarire alcuni punti.

Durante la puntata sono saliti sul palco anche gli ospiti musicali: Mida ha presentato il suo nuovo brano, mentre Brunori Sas e Rossella Brescia hanno ricoperto rispettivamente il ruolo di giudici esterni nelle sfide di canto e ballo, offrendo i loro pareri sulle performance dei concorrenti.

Tra le esibizioni dei cantanti figurano titoli già anticipati come Millemila minuti, Roserovi e Perdigiorno, mentre i ballerini si sono esibiti su brani popolari, mescolando stili e tecniche per cercare di convincere giuria e professori.