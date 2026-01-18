Checco Zalone conquista il record storico al botteghino con Buen Camino

Il nuovo film di Checco Zalone conquista il primato assoluto al botteghino italiano, superando ogni record precedente. Buen Camino diventa il titolo più visto di sempre nelle sale, davanti anche al fenomeno Avatar.

Il cinema italiano registra un risultato mai raggiunto prima. Con Buen Camino, Checco Zalone firma il maggiore incasso di sempre nelle sale nazionali, superando un primato che per anni era rimasto legato a un kolossal internazionale come Avatar.

Il successo nasce dal ritorno del sodalizio creativo tra Zalone e il regista Gennaro Nunziante, una coppia capace di trasformare ogni progetto in un evento popolare. La nuova commedia ha intercettato ancora una volta un pubblico eterogeneo, unendo diverse generazioni davanti allo stesso schermo.

I numeri confermano la portata dell’impresa: le presenze ufficiali hanno superato quota 8.562.320 spettatori, un dato che certifica l’impatto straordinario del film sul mercato cinematografico nazionale.

Un risultato che non si limita all’aspetto economico, ma racconta anche la capacità dell’attore pugliese di rinnovare costantemente il proprio linguaggio comico senza perdere riconoscibilità e consenso.

La distribuzione è stata affidata a Medusa Film, mentre la produzione nasce dalla collaborazione tra Indiana Production e Mzl, realtà che hanno sostenuto un progetto destinato a entrare stabilmente nella storia del cinema italiano.