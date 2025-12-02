Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino: trama, immagini e anticipazioni

Checco Zalone presenta “Buen Camino”, il nuovo film che segna il suo ritorno sul grande schermo a cinque anni da “Tolo Tolo”. Diretto da Gennaro Nunziante e scritto insieme a Luca Medici, il film arriverà nelle sale il 25 dicembre distribuito da Medusa Film.

La storia ruota attorno a Checco, figlio unico di Eugenio Zalone, ricchissimo produttore di divani. La sua esistenza scorre in un comfort assoluto: ville lussuose, piscina, personale filippino sempre a disposizione, una giovane fidanzata messicana e vacanze su uno yacht con amici che condividono la sua stessa passione per il non lavorare. Una vita apparentemente perfetta, che però nasconde un’assenza ingombrante.

Manca infatti Cristal, la figlia minorenne avuta con la sua ex moglie Linda, così chiamata in omaggio alle celebri bollicine francesi. La ragazza è scomparsa senza lasciare traccia, e Checco viene richiamato d’urgenza a Roma per occuparsi della situazione, scoprendo quanto poco sappia davvero della vita della figlia.

A guidarlo c’è Corina, la migliore amica di Cristal, che Checco convince a rivelargli la destinazione della ragazza: la Spagna. Cristal ha scelto di affrontare il Cammino di Santiago di Compostela, ottocento chilometri a piedi per ritrovare un senso alla propria esistenza.

Per Checco, abituato ai privilegi, l’idea di un percorso così estremo appare folle, ma sarà costretto a intraprenderlo. Tra sentieri assolati, montagne fredde e piovose, paesi remoti, pasti di fortuna e ostelli affollati di pellegrini, proverà a ricucire il legame con la figlia.

Il viaggio, lungo e faticoso, si trasforma in un’occasione inattesa per rimettere a fuoco le priorità e scoprire un modo diverso di vivere, forse quello davvero capace di arricchirlo.