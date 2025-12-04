Checco Zalone lancia il trailer di Buen Camino: il ritorno al cinema a Natale

Checco Zalone torna sul grande schermo con il nuovo film Buen Camino. Dopo la pubblicazione della trama, l’attore e comico pugliese ha diffuso il primo trailer ufficiale, un video di 1 minuto e 41 secondi già disponibile su YouTube.

La pellicola, prodotta da Medusa Film, uscirà nelle sale il 25 dicembre e segna una nuova collaborazione tra Zalone, al secolo Luca Medici, e il regista Gennaro Nunziante, che ha firmato anche la sceneggiatura.

La sinossi presenta un protagonista immerso in una vita estremamente agiata: figlio unico di un ricchissimo produttore di divani, Checco trascorre le giornate tra ville di lusso, piscine, personale di servizio e una fidanzata modella messicana. Vacanze in yacht, amici che condividono la passione per il “non voler lavorare” e un’esistenza senza alcuna preoccupazione delineano un quadro che sembrerebbe perfetto.

A turbare questo equilibrio arriva però l’assenza di Cristal, la figlia minorenne scomparsa nel nulla. Convocato d’urgenza a Roma dalla ex moglie Linda, Checco deve confrontarsi per la prima volta con il peso della propria paternità, rendendosi conto di non conoscere affatto la vita della ragazza.

L’unica persona in grado di aiutarlo è Corina, la migliore amica di Cristal, che rivela come la giovane sia partita per la Spagna. Il motivo del viaggio emerge più tardi: Cristal ha deciso di percorrere il Cammino di Santiago di Compostela, un tragitto di oltre 800 chilometri affrontato a piedi dai pellegrini in cerca di un significato più profondo.

Per recuperare il rapporto con la figlia, Checco si vede costretto a seguirla in questa impresa, che considera folle, ma inevitabile. Attraversando sentieri assolati, montagne fredde e piovose, piccoli borghi isolati, ostelli affollati e pasti improvvisati, il protagonista tenta di ricostruire la relazione con Cristal lungo un viaggio capace di mettere alla prova ogni sua certezza.