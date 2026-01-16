Milano dedica un'aiuola a Ornella Vanoni: l'annuncio di Fabio Fazio

Milano si prepara a rendere omaggio a Ornella Vanoni con un gesto simbolico e sentito, nato da un suo desiderio e annunciato da Fabio Fazio durante le prove di uno speciale televisivo dedicato alla cantante.

Un angolo verde della città porterà il nome di Ornella Vanoni. L’annuncio arriva da Fabio Fazio attraverso un video diffuso sui social, registrato durante una pausa dalle prove dello speciale “Ornella senza fine”, in programma domenica 18 gennaio in prima serata sul Nove.

Nel filmato, il conduttore racconta di aver voluto anticipare una sorpresa legata allo spettacolo e ringrazia il sindaco di Milano Beppe Sala e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi per aver reso possibile l’iniziativa in tempi rapidi, permettendo di realizzare un desiderio che l’artista aveva espresso tempo fa.

Fazio sottolinea quanto questo omaggio fosse importante per la cantante, spiegando che l’aiuola si trova in una posizione particolarmente significativa della città. Il luogo preciso, però, verrà svelato solo durante la puntata speciale, insieme alla targa che accompagnerà ufficialmente l’intitolazione.