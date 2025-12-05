Sinner pronto al debutto nella opening week degli Australian Open 2026
Jannik Sinner torna in campo per inaugurare la stagione 2026 e sarà tra i protagonisti più attesi degli Australian Open, dove dovrà difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Prima dell’inizio ufficiale del torneo, l’azzurro parteciperà alla opening week, una serie di esibizioni che porterà a Melbourne i migliori tennisti del mondo.
Insieme a Sinner scenderanno in campo campioni come Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l’altro italiano Lorenzo Musetti, protagonisti di quattro giorni di incontri che anticipano l’atmosfera dello Slam australiano.
Di seguito il calendario completo della opening week, in programma dal 13 al 16 gennaio (orari italiani) alla Rod Laver Arena.
Martedì 13 gennaioOre 7 — Zverev vs Musetti
Mercoledì 14 gennaio — AO 1 Point SlamOre 9.30 — Alcaraz vs Kyrgios
Giovedì 15 gennaioOre 7 — Alcaraz vs De Minaur
Venerdì 16 gennaioOre 7.30 — Sinner vs Auger-Aliassime