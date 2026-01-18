Domenica In, oggi Sanremo tra ospiti storici, musica e racconti
La puntata di Domenica In di oggi celebra Sanremo tra grandi ritorni, racconti personali e musica dal vivo, con ospiti storici e protagonisti del Festival pronti a condividere successi e ricordi sul palco di Raiuno.
Il pomeriggio televisivo di Raiuno si accende con una nuova puntata di Domenica In, in onda dalle 14 alle 17.10 sotto la guida di Mara Venier. Al centro della trasmissione, un viaggio nella storia del Festival di Sanremo attraverso voci, canzoni e testimonianze dirette dei suoi protagonisti.
In studio arrivano artisti che hanno segnato intere generazioni: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich riportano sul palco i brani che li hanno resi celebri, alternando le esibizioni ai ricordi di carriera.
A commentare aneddoti e retroscena della kermesse intervengono Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio, offrendo punti di vista diversi su momenti iconici legati al Festival di Sanremo.
Spazio anche ad Alexia, che dopo la vittoria del 2003 con “Per dire di no” propone un medley dei suoi successi più noti, ripercorrendo alcune tappe fondamentali del suo percorso musicale.
Il direttore d’orchestra Carlo Ponti Jr. e il tenore Pasquale Esposito presentano invece “Celebrando Sophia Loren”, le due serate speciali in programma al Teatro Augusteo di Napoli il 21 e 22 febbraio.
Serena Autieri si racconta tra vita privata e carriera, ricordando l’esperienza al Festival del 2003 accanto a Pippo Baudo. L’attrice e cantante interpreta anche “Sparkling Diamonds”, brano tratto dal musical “Moulin Rouge”, che la vedrà protagonista dal 29 gennaio.
Per l’attualità, Mara Venier affianca Tommaso Cerno in un confronto sui principali eventi della settimana con Giovanna Botteri e Salvo Sottile.
Chiude la puntata il momento dedicato al gioco, con Teo Mammucari impegnato nell’appuntamento de “La cassaforte di Domenica In”.