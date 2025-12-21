Domenica In oggi 21 dicembre: ospiti, musica e anticipazioni della puntata

Oggi, domenica 21 dicembre, torna Domenica In su Rai 1 alle 14.00. Mara Venier conduce insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, con musica, racconti e ospiti, tra cui i Ricchi e Poveri.

Nuovo appuntamento oggi, domenica 21 dicembre, con Domenica In, in onda dalle 14.00 su Rai 1. Alla guida del programma torna Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per una puntata ricca di musica, racconti e momenti di intrattenimento.

Grande spazio sarà dedicato alla musica italiana con la presenza dei Ricchi e Poveri, pronti a ripercorrere i successi che li hanno portati sulle scene internazionali. Il gruppo si esibirà con due brani molto amati dal pubblico, “Ma non tutta la vita” e “Il Natale degli Angeli”. Atmosfere natalizie anche con Mario Biondi, che interpreterà il classico “White Christmas”.

Tra gli incontri più attesi, Ornella Muti sarà protagonista di una lunga intervista con Mara Venier. L’attrice ripercorrerà tappe importanti della sua carriera e della sua vita personale, soffermandosi anche sul libro autobiografico “Questa non è Ornella Muti”.

In studio arriverà inoltre la coppia vincitrice della ventesima edizione di “Ballando con le Stelle”, che condividerà le emozioni immediatamente successive alla vittoria. Le attrici Marina Marchione e Noemi Esposito presenteranno invece il film “Tutte insieme all’Abbazia”, disponibile su RaiPlay a partire dal 1° gennaio 2026.

Nel corso della puntata spazio anche all’impegno sociale con Luca Cordero di Montezemolo, che illustrerà i progressi della ricerca sostenuta dalla Fondazione Telethon, in occasione della settimana dedicata alla Maratona Telethon sulle reti Rai.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno dialogheranno con Aldo Cazzullo sul significato del Presepe, insieme a monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi. In studio sarà esposto anche un suggestivo presepe napoletano, realizzato dall’artista Genny Di Virgilio.

Teo Mammucari animerà il pubblico con il gioco “Il Musichiere” e con il consueto spazio telefonico “La cassaforte di Domenica In”. Enzo Miccio, invece, offrirà consigli pratici per allestire una raffinata tavola di Natale, affiancato dallo chef Gianpaolo Fava, che presenterà alcuni piatti tipici del pranzo di Natale.