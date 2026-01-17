Roberta Capua, il dolore per l'ex marito: Ho perso la persona più importante della mia vita

Roberta Capua racconta a Verissimo il dolore per la morte improvvisa dell’ex marito Stefano Cassoli, padre di suo figlio. Un lutto che arriva dopo altre perdite familiari e che ha segnato profondamente la sua vita.

La voce si spezza quando Roberta Capua ricorda Stefano Cassoli, l’ex marito e padre di suo figlio Leonardo. Ospite a Verissimo, la conduttrice ha descritto una ferita ancora aperta, nata da una perdita arrivata senza preavviso e capace di cambiare ogni equilibrio.

“Sarà per sempre l’uomo più importante della mia vita”, ha detto, spiegando come la morte di Cassoli abbia lasciato un vuoto difficile da colmare. Dopo aver perso entrambi i genitori nel 2023, nel 2025 si è trovata a salutare anche il padre di suo figlio, un colpo che ha tolto il respiro e reso il dolore ancora più pesante.

Leggi anche Francesca Pascale su Berlusconi: Il dolore più grande della mia vita è non averlo salutato

Secondo il racconto di Capua, tutto è avvenuto all’improvviso. Un malore, poi una caduta, l’impatto alla testa e un esito tragico. Stefano Cassoli aveva 58 anni, un’età che rende la scomparsa ancora più difficile da accettare. Un evento che, nelle parole della conduttrice, ha ricordato quanto la vita possa cambiare in un istante.

“Questo ti obbliga a guardare le cose in modo diverso”, ha spiegato, sottolineando come la perdita l’abbia spinta a dare valore anche ai momenti più semplici. Un dolore che ha stravolto l’intera famiglia, lasciando segni profondi soprattutto nel rapporto con il figlio.

Nonostante la separazione avvenuta due anni prima, tra Roberta Capua e Stefano Cassoli il legame non si era mai spezzato. I contatti erano rimasti costanti, così come il rispetto reciproco, costruito attorno all’amore per Leonardo.

Insieme, erano riusciti a realizzare uno dei desideri più grandi del figlio: permettergli di studiare all’estero. Oggi Leonardo vive in Spagna, dove ha iniziato una nuova fase della sua vita, diventando più indipendente e consapevole.

Per Capua, Cassoli resterà sempre il papà di Leo e una presenza fondamentale nel suo percorso personale. Un uomo che, nonostante la fine del matrimonio, ha continuato a occupare un posto centrale nella sua storia e nei suoi affetti.