Francesca Pascale su Berlusconi: Il dolore più grande della mia vita è non averlo salutato

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha condiviso il suo profondo dolore per la scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio durante un'intervista a "Le Iene". Nonostante la separazione, Pascale ha espresso quanto Berlusconi le manchi quotidianamente, descrivendolo come il suo migliore amico e confidando che nessuno potrà mai offrirle consigli preziosi come i suoi. Ha sottolineato l'unicità del loro legame, affermando che ogni brindisi è dedicato a lui.

Pascale ha evidenziato il vuoto lasciato dalla sua assenza, lamentando la mancanza delle loro consuete telefonate serali e della voce rassicurante che la faceva sentire meno sola. Ha dichiarato che sarebbe disposta a rinunciare a tutti i privilegi della sua vita pur di avere un altro anno con lui. Uno dei rimpianti più grandi è non aver avuto l'opportunità di salutarlo prima della sua scomparsa, ritenendo che anche a lui sarebbe piaciuto dirle addio.

Riguardo alla loro relazione, Pascale ha affermato di aver sempre scelto liberamente il proprio percorso e ha espresso gratitudine per il supporto economico ricevuto da Berlusconi, che le ha permesso di avviare un'attività nel settore immobiliare, una sua passione. Ha inoltre rivelato una predilezione per persone più mature, raccontando di una relazione avuta a 19 anni con una donna di 60. Ha concluso affermando di non aver mai avuto un fidanzato coetaneo, definendo tali esperienze quasi disastrose.

Truffa telefonica su investimenti in azioni Fininvest: la holding dei Berlusconi dichiara totale estraneità - Recentemente, numerose persone hanno ricevuto chiamate da numeri sconosciuti, come il 3470716313, con una voce registrata che propone un investimento di 250 euro per l'acquisto di azioni Fininvest, sostenendo che l'offerta sia promossa dalla famiglia Berlusconi.

Marina Berlusconi attacca Report: “Pattume mediatico contro Silvio, agiremo legalmente” - Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, ha criticato duramente la puntata di Report trasmessa ieri sera e dedicata a Silvio Berlusconi. In una nota, ha definito il servizio "il peggior pattume mediatico-giudiziario", accusando il programma di rimestare in vecchie accuse già smentite dai tribunali e di dare spazio a personaggi screditati.

Putin ricorda Berlusconi: Vorrei prendere un tè con lui e cita Kohl e Chirac - Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso il desiderio di poter condividere una tazza di tè con alcuni leader del passato, tra cui l'ex presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi. Oltre a Berlusconi, Putin ha menzionato l'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl e l'ex presidente francese Jacques Chirac.