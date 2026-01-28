Morata torna al gol dopo l'infortunio e si emoziona: Il più importante della mia vita

Il rientro dopo mesi difficili, il gol decisivo e parole cariche di emozione: Alvaro Morata torna protagonista in Coppa Italia e racconta un momento personale che va oltre il campo, tra ringraziamenti e messaggi letti come segnali privati.

Alvaro Morata è tornato a giocare e ha segnato nella sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como, chiusa con l’eliminazione dei viola agli ottavi dopo il 3-1 finale. Per l’attaccante spagnolo non è stato un gol come gli altri, ma un passaggio simbolico dopo mesi lontano dal campo.

La partita si è accesa subito con il vantaggio iniziale firmato da Piccoli, poi il Como ha ribaltato il risultato grazie alle reti di Sergi Roberto, Nico Paz e dello stesso Morata. Proprio la sua marcatura ha scatenato un’esultanza incontenibile, con tutta la squadra corsa ad abbracciarlo.

Nel dopogara l’attaccante ha parlato con voce spezzata dall’emozione, spiegando quanto sia stato complicato il periodo vissuto lontano dal calcio giocato. Ha ringraziato chi gli è rimasto vicino fuori dal campo e ha definito quella rete come una delle più significative della sua carriera, per tutto ciò che rappresenta.

Morata era fermo dal 6 dicembre, quando aveva riportato una lesione di alto grado all’adduttore lungo della coscia sinistra durante la partita contro l’Inter. Il rientro era previsto per metà febbraio, ma lo spagnolo ha anticipato i tempi riuscendo a tornare proprio per la gara di Coppa Italia.

Dopo la partita, sui social, il centravanti ha scritto un messaggio di ringraziamento rivolto a chi lo ha sostenuto nei mesi più difficili. Parole che molti hanno collegato anche ad Alice Campello, con cui Morata è stato al centro di voci insistenti su una possibile crisi di coppia negli ultimi mesi.