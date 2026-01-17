Arianna David, tra Miss Italia, amori, stalking e la lunga battaglia contro l'anoressia

Dal successo a Miss Italia alle fragilità più profonde, Arianna David ripercorre una vita segnata da amore, dolore e rinascite personali, tra carriera televisiva, disturbi alimentari e relazioni difficili.

Arianna David è tornata in televisione per raccontarsi senza filtri, ripercorrendo un cammino che parte dal trionfo a Miss Italia 1993 e attraversa successi professionali, cadute personali e una resilienza costruita giorno dopo giorno.

Nata a Roma il 3 giugno 1973, entra giovanissima nel mondo dello spettacolo grazie ai fotoromanzi. Poco dopo arrivano le prime esperienze televisive e, a soli vent’anni, la vittoria al concorso che cambia per sempre la sua vita.

Leggi anche Tragedia per Sylvain Guintoli: morto a 6 anni il figlio Luca dopo una lunga battaglia contro il cancro

Gli anni Novanta la consacrano come volto noto della tv: conduce programmi popolari, affianca grandi nomi dello spettacolo e torna più volte sul palco di Miss Italia, anche come co-conduttrice e giurata.

Nel nuovo millennio si dedica anche alla recitazione, tra fiction e cinema, e partecipa a L’isola dei famosi, dove raggiunge la semifinale. In seguito, dopo un periodo lontano dai riflettori, ricompare come ospite in numerosi programmi di intrattenimento.

La sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori. Dopo una relazione con Giorgio Faletti e un legame difficile con un barista, Arianna sposa Marco Bocciolini, dal quale ha due figli, Tommaso e Gregorio.

Quel matrimonio si conclude bruscamente, lasciandola in difficoltà economiche e costretta a ricominciare da zero. La serenità torna con David Liccioli, che sposa nel 2017 e che diventerà una figura centrale nei momenti più duri.

Con Giorgio Faletti, Arianna ha vissuto una storia discreta e intensa, caratterizzata da rispetto e profondi sentimenti. Lo ha ricordato come un uomo semplice, affettuoso e capace di amarla sinceramente, nonostante la grande differenza d’età.

Accanto ai successi, Arianna combatte da anni contro i disturbi alimentari. L’anoressia entra nella sua vita pochi anni dopo Miss Italia, trasformando il rapporto con il cibo in una lotta continua.

Ha raccontato di aver toccato pesi estremamente bassi e di convivere ancora oggi con ricadute legate all’anoressia nervosa, una condizione che definisce difficile da superare definitivamente.

In uno dei momenti più drammatici, provata dalla sofferenza psicologica e fisica, ha tentato il suicidio. A salvarla è stato il marito, che l’ha fermata mentre cercava di lanciarsi dal balcone.

Nel suo passato c’è anche una dolorosa esperienza di stalking. Dopo una breve relazione, un ex compagno ha iniziato a perseguitarla con violenze fisiche e minacce, fino a episodi di aggressione in strada e tentativi di sequestro.

La vicenda si è conclusa solo con una denuncia, presentata dopo anni di paura, che ha portato all’arresto dell’uomo. Arianna ha ricordato quel periodo come un incubo vissuto in totale solitudine.

Nel 2024 ha parlato per la prima volta anche dei problemi di salute di uno dei figli, senza mai entrare nei dettagli per rispetto della sua privacy. Ha raccontato di anni di ospedali, dubbi e mancate diagnosi.

Arrivato all’adolescenza, il ragazzo ha deciso di affrontare autonomamente la situazione, ottenendo finalmente risposte che hanno confermato i sospetti di Arianna, accompagnati da un forte senso di colpa per non aver compreso prima le sue sofferenze.