Bruce Willis festeggia 71 anni con la famiglia tra affetto e battaglia contro la malattia

Bruce Willis compie 71 anni mentre combatte la demenza frontotemporale, la famiglia lo festeggia con una foto insieme alla nipotina Louetta. Demi Moore pubblica lo scatto e un messaggio affettuoso.

Il 19 marzo Bruce Willis ha compiuto 71 anni. L’attore, da tempo alle prese con una demenza frontotemporale, è stato celebrato dalla famiglia con immagini e parole condivise sui social.

Tra i primi auguri quelli di Demi Moore, ex moglie e madre delle sue tre figlie Rumer, Scout e Tallulah. L’attrice ha pubblicato uno scatto in cui Willis riceve un bacio dalla nipotina Louetta, accompagnandolo con un messaggio semplice e diretto: «Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Buon compleanno».

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Nonostante la separazione, tra Moore e l’attore è rimasto un legame solido. Negli ultimi anni lei è stata spesso al suo fianco, soprattutto da quando la malattia ha cambiato la quotidianità della famiglia.

Secondo quanto emerso negli ultimi mesi, le condizioni di Willis sarebbero peggiorate e l’attore non riuscirebbe più né a parlare né a camminare. Una situazione che ha spinto i familiari a esporsi sempre di più sul tema della malattia.

Anche l’attuale moglie, Emma Heming, ha voluto ricordare il compleanno con un messaggio pubblico. Nel suo intervento ha raccontato come il percorso accanto al marito l’abbia portata a conoscere da vicino le difficoltà vissute da molte famiglie.

Da questa esperienza è nato il progetto The Emma & Bruce Willis Fund, pensato per sostenere la ricerca e aiutare chi assiste persone colpite da demenza. Nel suo appello, Heming ha invitato a contribuire al fondo o a compiere piccoli gesti di vicinanza verso chi vive situazioni simili.