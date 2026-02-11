Arianna David racconta il disturbo alimentare e la cura seguita con la Asl

Arianna David racconta in tv la convivenza con un disturbo alimentare iniziato decenni fa. Seguita dalla Asl, prova a modificare la dieta, ma descrive una lotta quotidiana contro un blocco mentale che le impedisce di mangiare con serenità.

Arianna David torna a parlare del disturbo del comportamento alimentare che condiziona la sua vita da quasi trent’anni. Ospite in tv martedì 11 febbraio, ha descritto una presenza costante, una “vocina” che le impone cosa evitare a tavola e rende difficile anche il gesto più semplice, come finire un pasto.

L’ex Miss Italia ha spiegato di non essere mai riuscita a prendere peso in modo stabile. Ogni tentativo si scontra con un rifiuto che parte dalla testa prima ancora che dal corpo. Per questo segue un percorso con la Asl, tra supporto psicologico e indicazioni nutrizionali, per interrompere uno schema che si ripete da anni.

Leggi anche: Arianna David racconta il suo calvario dopo gli interventi al seno



Il problema, racconta, non è solo legato al cibo ma a un dialogo interiore continuo. Dice di fare progressi e poi di perdere terreno, come se ogni passo avanti fosse seguito da uno indietro. Intanto prova a cambiare abitudini: la sua dieta resta in gran parte vegetale, ha iniziato a inserire proteine anche la sera e continua ad allenarsi con costanza in palestra. Niente dolci, scelta che per lei è diventata automatica.

In studio è intervenuto anche un medico, che ha fatto notare uno squilibrio tra quello che consuma e quello che introduce con l’alimentazione. Il consiglio è di aumentare i carboidrati complessi, ad esempio attraverso i legumi, per dare al corpo più energia. David ha ribadito che mangerebbe senza problemi, se non ci fosse quel blocco mentale a fermarla ogni giorno.