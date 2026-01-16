Investito mentre va a scuola, muore a 14 anni nel Torinese

Un mattino qualunque si è trasformato in tragedia a San Sebastiano Po, dove un ragazzo di 14 anni è stato investito mentre andava verso la fermata del bus. Ricoverato in condizioni critiche, è morto poche ore dopo in ospedale.

La giornata era iniziata come tante altre, con il giovane che stava raggiungendo la fermata dell’autobus per andare a scuola. L’impatto con un’auto, avvenuto a San Sebastiano Po, gli ha provocato ferite gravissime.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Il personale del 118 ha stabilizzato il ragazzo sul posto e lo ha trasferito d’urgenza in codice rosso in un ospedale di Torino, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Le condizioni sono apparse subito critiche. Nonostante gli interventi e i tentativi di rianimazione, nel tardo pomeriggio è arrivata la notizia del decesso, che ha scosso profondamente la comunità locale.

La dinamica dell’incidente è ora al centro delle verifiche da parte delle autorità, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto lungo il tratto di strada percorso quotidianamente da molti studenti.