Montevarchi, Giacomo Arrighetti muore a 17 anni nello scontro tra scooter e auto mentre torna da scuola

Giacomo Arrighetti muore a 17 anni dopo uno scontro frontale con un’auto mentre tornava da scuola. L’incidente è avvenuto a Montevarchi lungo via Chiantigiana poco dopo mezzogiorno, durante il rientro del ragazzo a casa in scooter.

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Giacomo Arrighetti, 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre rientrava da scuola. Il ragazzo, residente a Cavriglia, frequentava l’istituto alberghiero “Giorgio Vasari” di Figline e stava tornando a casa a bordo del suo scooter.

Lo schianto è avvenuto lungo via Chiantigiana, a breve distanza dalla rotatoria del cimitero comunale. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo guidato dal giovane si sarebbe trovato improvvisamente di fronte a un’Audi condotta da un uomo di 28 anni che procedeva nella direzione opposta. L’urto frontale è stato violentissimo.

La parte anteriore dell’auto è rimasta completamente distrutta e il parabrezza si è frantumato nell’impatto. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati l’automedica del Valdarno, un’ambulanza della Misericordia di Castelfranco e l’elisoccorso Pegaso 1. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il diciassettenne, ma le ferite riportate nello scontro si sono rivelate troppo gravi.

Il conducente dell’Audi, rimasto sotto shock, è stato portato all’ospedale della Gruccia in codice 1 per accertamenti. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente per chiarire le responsabilità.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri insieme alla Polizia municipale di Montevarchi. Durante le operazioni la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e il trasferimento del corpo.

Profondo il dolore in città. Il sindaco Leonardo Degli Innocenti o Sanni ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della comunità, rivolgendo un pensiero alla famiglia del ragazzo, ai genitori e al fratello. La salma resta ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni sui funerali.