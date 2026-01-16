Prete Giornalista accusato di molestie, chiesto il Processo a Roma

Un’indagine della Procura di Roma punta su un episodio avvenuto durante il Conclave: un sacerdote e giornalista spagnolo è accusato di violenza sessuale su un collega conosciuto in quei giorni.

La Procura di Roma ha domandato il rinvio a giudizio per un sacerdote spagnolo di 81 anni, noto anche per la sua attività giornalistica, accusato di violenza sessuale ai danni di un collega quarantenne. L’ipotesi di reato rientra nella fattispecie prevista dal comma 3, riferita ai casi considerati di minore gravità.

I fatti contestati si collocano nei giorni del Conclave che ha portato all’elezione del nuovo Pontefice. In quel periodo, i due uomini si erano conosciuti mentre seguivano gli eventi legati alla Santa Sede, condividendo impegni professionali e momenti di confronto sul lavoro.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tra loro sarebbe nato un rapporto di amicizia. Il primo incontro, avvenuto il 16 aprile nell’abitazione del sacerdote, nel centro di Roma, non avrebbe presentato criticità e si sarebbe svolto in un clima sereno.

La situazione, sempre secondo la denuncia, sarebbe cambiata nel secondo appuntamento, fissato il 23 maggio nella stessa casa. In quell’occasione, il prete avrebbe messo in atto comportamenti a sfondo sessuale, considerati dalla vittima come vere e proprie molestie.

Il collega più giovane sarebbe riuscito a sottrarsi agli approcci, lasciando l’abitazione e presentando successivamente denuncia. L’episodio è ora al centro dell’azione penale avviata dalla Procura, che ha chiesto al giudice di valutare il rinvio a giudizio dell’indagato.