L' Attore Gary Busey accusato di molestie

Il 78enne Attore californiano Gary Busey è stato accusato di molestie sessuali che sarebbero avvenute durante la convention 'Monster Mania' che si è tenuta lo scorso weekend al Doubletree Hotel a Cherry Hill, nel New Jersey. Busey è noto per la sua interpretazione di Buddy Holly nel film del 1978 "The Buddy Holly Stor",che gli valse una nomination all'Oscar come miglior Attore vincendo poi il premio nella stessa categoria della Nation al Society of Film Critics.

Un altro volto di Hollywood finisce al centro di un'indagine, con Gary Busey che affronta quattro accuse contro di lui dopo il suo soggiorno a Cherry Hill, una comune del New Jersey. L'Attore sarebbe infatti ospite della città, dal 12 al 14 agosto, per assistere alla Monster-Mania Convention al Doubletree Hotel. Nei giorni in cui l'interprete risiedeva a Cherry Hill, la polizia locale ha risposto a una richiesta di molestie sessuali in hotel. Dopo aver proceduto alle indagini, contro Gary Busey sono state mosse quattro accuse: due di condotta sessuale criminale di quarto grado, una di condotta sessuale criminale di quarto grado e un'ultima di molestie per disturbo della quiete pubblica. La Questura, al momento, non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, limitandosi a comunicare che le indagini sull'accaduto sono ancora in corso. La presenza di Gary Busey al raduno, dedicato al cinema horror, è stata immortalata da diversi fan, che hanno poi condiviso le proprie immagini con l'Attore sul web. All'evento hanno partecipato anche Ralph Macchio, Tom Skerritt e Veronica Cartwright, durante il quale l'interprete avrebbe preso parte a una sessione di autografi. I rappresentanti dell'Attore non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

