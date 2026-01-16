Striscia la Notizia torna su Canale 5: Greggio, Iacchetti e nuove rubriche

Dal 22 gennaio Striscia la Notizia torna su Canale 5 con Greggio e Iacchetti, nuovi inviati, rubriche inedite e una sigla ispirata all’attualità. Antonio Ricci difende la modernità del programma e rilancia la sfida televisiva.