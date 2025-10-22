Greggio e Iacchetti pronti al ritorno di Striscia la Notizia in prima serata: anticipazioni e ipotesi sulla messa in onda

Cresce l’attesa per il ritorno di “Striscia la Notizia” in prima serata, e tutto lascia pensare che al timone ci saranno ancora una volta Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la coppia più amata del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Le voci di un loro imminente ritorno si sono rafforzate dopo l’intervento di Greggio a Domenica In del 19 ottobre, quando, in un videomessaggio dedicato all’amico e collega ospite di Mara Venier, ha dichiarato: “Sono molto contento perché a breve torneremo a lavorare insieme nella nostra trasmissione. Non vedo l’ora di rivederti e abbracciarti”.

Alla domanda di Mara Venier su quando tornerà in onda Striscia la Notizia, Iacchetti ha preferito non sbilanciarsi: “Non si sa, Mara. Gira voce che si cominci, questa è l’unica cosa che posso dire”. Un mistero che alimenta la curiosità del pubblico, desideroso di sapere quando il celebre programma satirico sbarcherà ufficialmente nel prime time.

Le indiscrezioni parlano di un ritorno possibile nella seconda settimana di novembre, come aveva anticipato Jimmy Ghione a inizio settembre durante la rassegna “Protagonisti” a La Spezia. All’epoca, però, non era ancora stata resa nota la decisione di spostare il programma dall’access prime time alla fascia serale principale. Secondo fonti vicine a Mediaset, l’obiettivo rimane comunque quello di rispettare la promessa fatta da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti a luglio: “Anche se ‘La Ruota’ facesse un trilione di ascolti, Striscia tornerà a novembre in una nuova veste”.

Il nuovo format di prima serata di “Striscia la Notizia” sarà una versione rinnovata e adattata ai ritmi e alle esigenze del pubblico serale, pur mantenendo intatto lo spirito satirico che da oltre trent’anni contraddistingue il programma. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il piano di produzione è ancora in fase di definizione e a Mediaset regna il massimo riserbo sui dettagli.

Resta da decidere anche la collocazione in palinsesto. Tutte le serate sembrano papabili, tranne il sabato, occupato stabilmente da “Tu sì que vales”, leader d’ascolti. Non è esclusa nemmeno l’ipotesi del lunedì sera, attualmente dedicato al “Grande Fratello”, un programma che, per la sua struttura, potrebbe essere spostato con maggiore flessibilità.