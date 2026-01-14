Striscia la notizia torna in prima serata dal 22 gennaio con Greggio e Iacchetti

Il tg satirico di Antonio Ricci torna in prima serata su Canale 5 con una breve edizione evento. Alla guida rientrano i volti storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, tra satira, inchieste e nuove sfumature di varietà.

Dal 22 gennaio Striscia la notizia rientra nel palinsesto di Canale 5 con una programmazione speciale composta da cinque serate in prima serata. Il ritorno segna una parentesi diversa rispetto alla collocazione abituale, pensata appositamente per valorizzare il formato storico del programma.

Alla conduzione tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia simbolo del tg satirico ideato da Antonio Ricci. La nuova edizione è stata progettata su misura per il prime time, mantenendo intatta l’identità che ha reso il format uno dei più longevi e riconoscibili della televisione italiana.

In questa fase preparatoria, la produzione mantiene il massimo riserbo sui contenuti. L’unica certezza riguarda la presenza costante di satira e inchiesta, elementi centrali del racconto televisivo che da anni caratterizza il programma.

L’approdo serale potrebbe però lasciare spazio anche a segmenti più vicini al varietà, sempre filtrati dall’ironia che rappresenta il marchio distintivo di Antonio Ricci e del suo storico progetto televisivo.