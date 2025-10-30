Greta Thunberg ospite a Che Tempo Che Fa: l'annuncio di Fabio Fazio

Greta Thunberg sarà ospite nella nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 2 novembre sul Nove dalle 19.30. L’annuncio è arrivato da Fabio Fazio attraverso i suoi canali social, dove ha definito l’attivista “un simbolo globale della lotta per il clima e dell’impegno per la pace”.

Nata a Stoccolma nel 2003, Thunberg è diventata nota in tutto il mondo per i suoi scioperi scolastici contro il cambiamento climatico, movimento poi conosciuto come Fridays for Future. Nel tempo si è affermata come una delle voci più influenti nella difesa dell’ambiente, partecipando a conferenze internazionali, proteste e iniziative dedicate alla riduzione delle emissioni e alla tutela del pianeta.

Leggi anche Trump attacca Greta Thunberg, l'attivista replica con ironia: Problemi di rabbia? Anche lei sembra esperto in materia

Negli ultimi mesi l’attivista ha partecipato alla Gaza Freedom Flotilla, una missione navale organizzata con l’intento di rompere il blocco nella Striscia di Gaza. A settembre alcune imbarcazioni della Flotilla sono state fermate e Thunberg è stata trasferita in un porto israeliano insieme ad altri attivisti.

In seguito, Thunberg ha raccontato di aver subito violenze e umiliazioni durante la detenzione in Israele. Ha riferito di essere stata insultata, spinta a terra e colpita. “Mi hanno trascinata in un angolo. Dicevano: ‘Un posto speciale per una signora speciale’. Ripetevano frasi in svedese come ‘Lilla hora’ e ‘Hora Greta’, che avevano imparato appositamente. Urlavano, mi spogliavano e mi filmavano. Era tutto pianificato per umiliare”, ha dichiarato.