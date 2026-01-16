La Ruota dei Campioni, stasera su Canale 5: Gianni Morandi ospite speciale

Gerry Scotti riaccende il prime time con lo speciale dedicato ai migliori concorrenti della stagione. Tra sfide tematiche, premi record e un ospite d’eccezione, la gara punta a incoronare il Campione dei Campioni.

Venerdì 16 gennaio, alle 20.40, torna in prima serata lo speciale de La Ruota dei Campioni, condotto da Gerry Scotti. In gara rientrano i protagonisti che hanno conquistato i montepremi più alti dell’attuale edizione de La Ruota della Fortuna.

La puntata è costruita come un torneo articolato in tre sfide a tema, dedicate rispettivamente a televisione, musica e cinema. Ogni incontro prevede cinque round e mette di fronte tre concorrenti per volta, chiamati a dimostrare abilità, intuito e sangue freddo.

Al termine delle tre competizioni, i giocatori con i guadagni complessivi più elevati accedono alla manche decisiva. Qui si assegna il titolo di Campione dei Campioni, che consente l’accesso alla Ruota delle Meraviglie.

Nell’ultima fase del gioco, il vincitore ha la possibilità di puntare a un premio massimo di 300.000 euro. Accanto a Scotti, immancabile la presenza di Samira Lui al tabellone, mentre la serata è impreziosita dalla partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.