Tali e Quali su Rai 1: ospiti, giuria e anticipazioni della puntata di venerdì 16
Il talent di Rai 1 torna con imitazioni sorprendenti, una giuria stellare e una gara sempre più serrata verso la finalissima di gennaio. Tra sosia, travestimenti e colpi di scena, la seconda puntata promette spettacolo e ritmo.
Il varietà condotto da Nicola Savino torna in prima serata con il secondo appuntamento stagionale, in onda alle 21.30 su Rai 1. Il format conferma la sua formula: artisti non professionisti salgono sul palco per interpretare celebri icone della musica, puntando tutto sulla somiglianza fisica e vocale.
Uomini e donne comuni diventano protagonisti di uno show costruito su trasformazioni, emozioni e performance capaci di sorprendere. Ogni esibizione mette in gioco non solo il talento, ma anche la capacità di evocare stile, movenze e timbro dei grandi interpreti originali.
Leggi anche Tali e Quali debutta su Rai 1 con Nicola Savino e una giuria d'eccezione
A valutare le performance una giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Accanto a loro, come giudice speciale, arriva Francesco Totti, pronto a offrire commenti diretti e valutazioni spesso ironiche, ma sempre incisive.
La competizione entra nel vivo: solo il primo classificato di puntata, insieme al secondo, potrà conquistare un posto nella finalissima del 30 gennaio. Un traguardo che rende ogni voto decisivo e ogni dettaglio determinante.
Tra i protagonisti torna anche Carmen Di Pietro, impegnata in una prova particolare: interpreterà una concorrente “di fantasia” chiamata a imitare, a sua volta, una cantante famosa. Un gioco di ruoli che aggiunge un ulteriore livello di spettacolo alla gara.
La serata conclusiva metterà a confronto i migliori classificati delle puntate in corso con alcuni degli interpreti più apprezzati delle edizioni passate, per assegnare il titolo di Campione di Tali e Quali 2026.