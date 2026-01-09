Tali e Quali debutta su Rai 1 con Nicola Savino e una giuria d'eccezione
Il varietà di Rai 1 torna in prima serata con un format che punta su somiglianze sorprendenti, storie personali e performance dal vivo, portando sul palco volti nuovi pronti a mettersi alla prova davanti al grande pubblico.
Venerdì 9 gennaio, alle 21.30, Rai 1 apre il sipario sulla nuova stagione di Tali e Quali, lo show guidato da Nicola Savino che porta in prima serata interpreti ancora lontani dai riflettori ma pronti a conquistare attenzione e curiosità.
Il programma nasce come evoluzione parallela di Tale e Quale Show, con una differenza sostanziale: i concorrenti vengono scelti non solo per le capacità vocali, ma anche per una somiglianza fisica immediata con gli artisti che andranno a impersonare sul palco.
In giuria siedono Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati in questa puntata da Carlo Conti nel ruolo di quarto giudice. Un mix di esperienza, ironia e competenza chiamato a valutare ogni esibizione con attenzione.
Dieci artisti si alternano in ogni appuntamento. Al termine della serata, i due più convincenti ottengono l’accesso diretto alla finale, dove li attende il confronto con quattro campioni provenienti dalle edizioni precedenti.
Accanto alle performance, il racconto si arricchisce con i percorsi personali dei protagonisti. Le loro storie vengono mostrate attraverso filmati realizzati tra studio, casa, lavoro e ambienti quotidiani, per restituire un ritratto autentico dei concorrenti.
Nelle prime tre puntate, Carmen Di Pietro partecipa come concorrente speciale, interpretando un personaggio costruito ad hoc che, a sua volta, deve cimentarsi nell’imitazione di un cantante famoso.