Monopattino cade da un parcheggio a Fuorigrotta: donna in gravi condizioni

Un monopattino caduto da un parcheggio sopraelevato ha colpito una donna a Fuorigrotta, provocandole ferite gravi alla testa e alla spalla. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità.

L’impatto è stato violento e improvviso. Un monopattino elettrico è precipitato da un’altezza stimata tra i sette e gli otto metri, colpendo una donna alla testa e alla spalla mentre si trovava nei pressi del Sert di Fuorigrotta, non lontano dallo stadio Maradona.

La vittima è stata soccorsa e trasferita in ospedale in condizioni serie. Le ferite riportate hanno richiesto cure immediate, mentre i sanitari hanno avviato gli accertamenti clinici per valutare l’entità dei traumi subiti.

Leggi anche 18enne Sarda Cade dal Quarto Piano di un Hotel a Malta: Condizioni Gravi ma Stabili

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe caduto dal parcheggio situato sopra l’edificio che ospita il servizio per le dipendenze. Gli agenti del commissariato San Paolo stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per individuare eventuali responsabilità.