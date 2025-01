18enne Sarda Cade dal Quarto Piano di un Hotel a Malta: Condizioni Gravi ma Stabili

Una giovane di 18 anni originaria di Arzachena, in Sardegna, è caduta dal quarto piano di un hotel a Malta durante una vacanza. La ragazza, in gravi condizioni ma fuori pericolo di vita, si trovava nella struttura insieme al fidanzato 27enne, anch'egli di Arzachena. La caduta è stata parzialmente attutita da un tendone che ha evitato conseguenze fatali.

Le dinamiche dell'incidente, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, sono ancora in fase di accertamento. Le autorità maltesi stanno valutando tutte le ipotesi, inclusa quella di una lite o di un gesto volontario.

Il dramma si somma a un altro lutto che ha colpito la famiglia della giovane: nello stesso giorno ad Arzachena si sono tenuti i funerali del nonno paterno.

Meloni a Malta: Nuova Proposta per le ONG e la Gestione dei Migranti nel Patto sulla Migrazione - Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Malta in concomitanza con il vertice Med9, il primo ministro Giorgia Meloni ha commentato la posizione del governo tedesco in merito alle regole sulle organizzazioni non governative (ONG) e ha avanzato una proposta di emendamento.