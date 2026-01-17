Bambino di 11 anni cade da quattro metri con una mini cross nel parcheggio: condizioni gravi

Un volo improvviso dal parcheggio di un centro commerciale, una mini cross fuori controllo e un bambino di 11 anni ora ricoverato in condizioni serie. L’incidente ha scosso il quartiere Miano, a Napoli.

Un ragazzino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da circa quattro metri mentre era alla guida di una moto da mini cross. L’episodio si è verificato nel pomeriggio all’interno del centro commerciale La Birreria, nella zona nord di Napoli.

Il giovane stava percorrendo il secondo piano del parcheggio quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La moto ha urtato il parapetto e il bambino è precipitato sulla rampa sottostante, riportando traumi importanti.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Il personale sanitario ha stabilizzato il minore prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Santobono, dove è stato ricoverato con prognosi riservata e sottoposto a continui controlli.

I carabinieri della compagnia Stella hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza dell’area in cui è avvenuta la caduta.