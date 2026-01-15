Romina Power chiarisce su Felicità: Non la rinnego e continuerò a cantarla

Le parole di Romina Power su Felicità riaccendono il dibattito sul suo repertorio con Al Bano, tra reazioni dell’autore del brano e una replica pubblica che chiarisce il senso delle sue dichiarazioni.

Romina Power è tornata a parlare del periodo artistico condiviso con Al Bano, dopo che alcune sue frasi hanno alimentato una discussione accesa sul valore simbolico di Felicità. Durante un’intervista, la cantante aveva espresso un giudizio personale su quel repertorio, spiegando di non essersi sempre sentita rappresentata da quelle canzoni.

Tra i brani citati, Felicità era stata definita “banale”, un termine che ha immediatamente attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Le parole di Power sono state interpretate da molti come una presa di distanza da uno dei pezzi più celebri della sua carriera.

Leggi anche Romina Power boccia Felicità, Minellono replica: Ha tradito il suo pubblico

A intervenire con toni duri è stato Cristiano Minellono, autore del testo, che ha parlato di mancanza di riconoscenza verso una canzone capace di regalare popolarità e risultati economici per decenni. Secondo Minellono, il giudizio espresso avrebbe tradito le aspettative del pubblico che ha sempre sostenuto l’artista.

La replica di Romina Power è arrivata poco dopo attraverso i social. La cantante ha spiegato il significato linguistico della parola “banale”, ricordando che indica qualcosa di comune o neutro, senza alcuna intenzione offensiva. Ha inoltre sottolineato come una singola parola, estrapolata dal contesto di un’intervista lunga, possa alterare completamente il senso di un discorso.

Power ha poi ribadito il suo legame con Felicità, precisando di non aver mai rinnegato il brano. Ha confermato di continuare a cantarlo con piacere, spinta soprattutto dalle emozioni e dall’entusiasmo che la canzone riesce ancora a suscitare nel pubblico.