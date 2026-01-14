Romina Power boccia Felicità, Minellono replica: Ha tradito il suo pubblico

Romina Power prende le distanze dal passato artistico con Al Bano e definisce “Felicità” un brano che non voleva incidere. Cristiano Minellono reagisce con parole durissime, parlando di mancanza di rispetto verso pubblico e autore.

Le parole di Romina Power sul repertorio condiviso con Al Bano continuano a far discutere. Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, la cantante ha raccontato di non essersi mai identificata davvero in quelle canzoni, spiegando che quel percorso musicale non rispecchiava i suoi gusti personali.

Nel corso dell’intervista, Romina ha citato anche Felicità, ammettendo di averla considerata fin dall’inizio un brano poco nelle sue corde. Secondo il suo racconto, accettò di incidere la canzone più per accontentare gli altri che per convinzione artistica.

Le dichiarazioni non sono passate inosservate a Cristiano Minellono, autore del celebre successo. Intervenuto in collegamento televisivo, ha definito l’uscita di Romina un vero “clamoroso autogol”, sottolineando come quella canzone abbia segnato una parte importante della storia musicale italiana.

Minellono ha ricordato di essere abituato alle critiche rivolte al suo stile, spesso liquidato come semplice o commerciale, ma ha giudicato inaccettabile il modo in cui Romina ha preso le distanze da un brano che le ha garantito popolarità e guadagni per oltre quarant’anni.

Secondo l’autore, Romina Power avrebbe dovuto dimostrare maggiore riconoscenza verso il pubblico che ha sostenuto quel progetto musicale per decenni, evitando giudizi che, a suo avviso, suonano come un rinnegare una parte fondamentale della propria carriera.

Il confronto tra le due versioni restituisce l’immagine di un legame artistico ancora capace di generare tensioni, nonostante il tempo trascorso e il successo che ha accompagnato quella stagione della musica italiana.