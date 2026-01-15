Acquaviva Picena, Francesca Michettoni trovata morta nel sonno a 31 anni

Una giovane madre di 31 anni viene trovata senza vita nel letto di casa ad Acquaviva Picena. Si era fermata per riposare dopo una mattinata in cui non si sentiva bene, convinta di avere l’influenza.

Era poco dopo le 17 quando i familiari hanno provato a svegliare Francesca Michettoni nella sua camera, senza ottenere risposta. La donna, 31 anni, si era coricata nel primo pomeriggio perché accusava febbre e malessere sin dalla mattina.

Nessuno aveva immaginato un epilogo simile. Francesca era conosciuta come una ragazza attiva e solare, cresciuta nel bar di famiglia e poi impegnata in diversi lavori, dall’asilo nido al commercio. Da poco aveva iniziato a lavorare nel supermercato Coal di viale De Gasperi a San Benedetto del Tronto.

Leggi anche Massimiliano Di Rezze non si risveglia dal riposo pomeridiano : morto nel sonno a 31 anni

Madre di una bambina di nove anni, che quest’anno avrebbe dovuto fare la comunione, Francesca divideva le sue giornate tra la famiglia e il lavoro. Il supermercato in cui era impiegata appartiene a parenti, mentre la madre, Mariangela, fa parte della famiglia Rossi, molto conosciuta in città.

Tra i primi ad arrivare nell’abitazione c’era la zia, Piera Rossi, assessora all’istruzione nella giunta comunale dal 2022. In breve tempo, sotto casa, si sono radunate diverse persone, mentre i sanitari tentavano senza successo le manovre di rianimazione.

Il medico legale ha successivamente certificato il decesso per cause naturali. La notizia ha colpito profondamente l’intera comunità, lasciando sgomento e incredulità tra amici, conoscenti e colleghi.

Il sindaco Sante Infriccioli ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale, ricordando Francesca come una presenza familiare per molti cittadini e sottolineando la vicinanza alla famiglia in un momento di dolore così improvviso.