Elena Lo Giudice morta nel sonno a 21 anni, trovata senza vita dal fidanzato a Campolongo Maggiore

Elena Lo Giudice è morta nel sonno a 21 anni, probabilmente per un malore improvviso mentre era ospite dal fidanzato. La giovane studentessa è stata trovata senza vita al mattino, inutili i soccorsi arrivati in pochi minuti.

Una ragazza di 21 anni, Elena Lo Giudice, è stata trovata senza vita nel letto dove si era addormentata la sera precedente. La giovane, originaria della provincia di Alessandria e iscritta all’Università di Padova, si trovava nella casa del fidanzato a Bojon, frazione del comune di Campolongo Maggiore, dove stava trascorrendo il fine settimana.

A scoprire la tragedia è stato il ragazzo, che al risveglio ha tentato di svegliarla senza ricevere alcuna risposta. Subito è scattata la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati in breve tempo i soccorritori con ambulanza ed elicottero, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato direttamente nell’abitazione.

Le circostanze fanno pensare a un malore improvviso, forse un arresto cardiaco, anche se al momento non ci sono conferme definitive. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto ulteriori verifiche per chiarire con precisione le cause della morte.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale. Il sindaco ha espresso vicinanza alla famiglia e al fidanzato, ricordando il dolore che ha colpito tutti per una perdita così improvvisa. Anche le forze dell’ordine sono intervenute per gli accertamenti necessari, mentre intorno alla vicenda resta un clima di riserbo e rispetto.