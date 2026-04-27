Francesca Mazza morta in moto a 31 anni, fidanzato indagato per omicidio colposo dopo schianto a 130 kmh

Francesca Mazza è morta a 31 anni in un incidente in moto causato da un impatto ad alta velocità durante un sorpasso. La giovane è stata sbalzata contro un camper in sosta dopo lo scontro con una monovolume in manovra.

L’incidente è avvenuto la sera del 30 agosto 2025 a Tornello, frazione di Mezzanino in provincia di Pavia. Francesca Mazza viaggiava come passeggera sulla Yamaha guidata dal fidanzato, Gianlorenzo Ottaviani, mentre i due stavano rientrando da una giornata fuori porta.

Secondo la ricostruzione, la moto stava affrontando un tratto rettilineo quando il conducente ha effettuato un sorpasso. In quel momento si è trovato davanti una monovolume impegnata in una manovra, con cui è avvenuto l’impatto. La violenza dello scontro ha sbalzato la 31enne, che è finita contro un camper parcheggiato lungo la strada.

Le ferite riportate si sono rivelate fatali per la giovane, mentre il fidanzato è rimasto gravemente ferito. L’indagine della Procura si concentra sulla velocità della moto e sulle condizioni della manovra che ha preceduto l’incidente.

La consulenza tecnica affidata al perito Emanuele Fracasso ha stabilito che la Yamaha viaggiava tra i 120 e i 130 chilometri orari, ben oltre il limite previsto di 50. Questo elemento, insieme al sorpasso ritenuto rischioso, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Ottaviani per omicidio colposo stradale.

Nella dinamica emergono anche altre responsabilità. Il conducente della monovolume avrebbe effettuato la manovra senza avere sufficiente visibilità, mentre il camper contro cui è stata sbalzata la vittima risultava parcheggiato in un punto non consentito.