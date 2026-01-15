Beatrice Valli compie 31 anni tra famiglia, amici e una dedica speciale

Compleanno intimo ma ricco di affetto per Beatrice Valli, che ha condiviso sui social torta personalizzata, cena milanese con amici e una lunga dedica a se stessa, accompagnata dal messaggio romantico del marito Marco Fantini.

Beatrice Valli ha festeggiato 31 anni circondata dalle persone più importanti della sua vita. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la giornata attraverso alcune immagini pubblicate su Instagram, mostrando momenti semplici ma carichi di significato.

Accanto al marito Marco e ai cinque figli, l’influencer ha spento le candeline davanti a una torta realizzata da una cake designer, decorata con le foto dei suoi bambini. Un dettaglio affettuoso che ha trasformato il dolce nel simbolo più evidente della sua famiglia.

I festeggiamenti sono poi continuati in un ristorante di Milano, con una cena riservata a pochi amici intimi, tra cui Carolina Benvenga e Alessia Marchini. Intorno al tavolo, tanti bambini e un clima informale hanno reso la serata ancora più autentica e lontana da ogni eccesso.

Per l’occasione, Beatrice ha scelto di regalarsi una lunga dedica, fatta di riflessioni sulla sensibilità, sulla forza interiore e sull’importanza di scegliere la felicità ogni giorno. Nel reel condiviso con i follower ha anche scherzato sull’età, invertendo i numeri e mostrando il “13” al posto del 31.

Tra i numerosi messaggi ricevuti, il più sentito è arrivato dal marito Marco Fantini, che le ha dichiarato di sceglierla ancora e ancora, definendola una donna straordinaria e ricordandole quanto sia orgoglioso di lei.