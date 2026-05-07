Chiara Ferragni festeggia 39 anni, la dedica sui social e la serata con famiglia e amici

Chiara Ferragni compie 39 anni e festeggia con i figli Leone e Vittoria. L’influencer ha condiviso sui social immagini intime della giornata, accompagnate da una dedica personale legata al nuovo capitolo della sua vita.

Chiara Ferragni ha celebrato il suo 39esimo compleanno circondata dagli affetti più vicini. L’imprenditrice digitale ha scelto di iniziare la giornata insieme ai figli Leone e Vittoria, condividendo sui social alcuni momenti privati trascorsi in casa tra palloncini colorati, candeline accese e disegni preparati dai bambini.

Nel post pubblicato su Instagram, Ferragni ha affidato ai follower anche un pensiero personale rivolto a se stessa. “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo, sentirmi sempre più a casa nella mia vita”, ha scritto a corredo delle fotografie della festa. Una frase che arriva dopo mesi complicati segnati dalla fine della relazione con Fedez e dalle polemiche legate al caso Pandoro.

Le immagini pubblicate hanno raccolto in poche ore migliaia di commenti e messaggi di auguri. Tra i primi a intervenire c’è stata la sorella Francesca Ferragni, che ha scritto un semplice “Auguri Sis”, accompagnando il messaggio con alcune vecchie foto di famiglia che le ritraggono bambine.

Agli auguri della sorella si sono aggiunti quelli di amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Veronica Ferraro e la cantante Annalisa hanno commentato il post con cuori rossi e messaggi affettuosi dedicati all’influencer.

Per la serata, Ferragni avrebbe organizzato una cena insieme ai genitori, alle sorelle con i rispettivi compagni e ai bambini. I festeggiamenti continueranno poi nel fine settimana con gli amici più stretti. L’imprenditrice non ha ancora rivelato il luogo scelto per celebrare il compleanno, ma potrebbe mostrarlo nelle prossime ore attraverso i suoi profili social.