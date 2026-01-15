Annabella Martinelli, l'ultima testimone: L'ho incontrata la sera della scomparsa

La scomparsa di Annabella Martinelli resta avvolta da interrogativi. Una testimone racconta l’ultimo incontro sui Colli Euganei e un passaggio in pizzeria rafforza la ricostruzione dei carabinieri.

Le indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Padova, si concentrano su due episodi avvenuti a poche ore di distanza. I carabinieri stanno ricostruendo i suoi spostamenti tra i tornanti che portano a Teolo e una sosta documentata in una pizzeria di Selvazzano.

Questi elementi, raccolti attraverso testimonianze e verifiche, rappresentano gli ultimi riferimenti certi prima che la giovane facesse perdere ogni traccia nella sera dell’Epifania, in un contesto climatico reso difficile da freddo intenso e nebbia fitta.

A fornire un contributo decisivo è stata Giulia, studentessa diciannovenne, che avrebbe incrociato Annabella mentre percorreva in auto la strada verso il centro di Teolo. Sul bordo della carreggiata ha notato una ragazza che avanzava spingendo una bicicletta di colore viola.

Colpita dalla scena, Giulia ha rallentato e si è fermata per offrirle aiuto, chiedendole se avesse bisogno di un passaggio o se avesse problemi meccanici. La giovane, secondo il racconto reso ai militari, appariva calma e lucida.

Nonostante l’insistenza, Annabella avrebbe rifiutato ogni proposta di assistenza. Dopo aver ringraziato, si sarebbe allontanata imboccando un sentiero sterrato che si perde tra la vegetazione dei Colli Euganei.

Quel breve scambio, avvenuto in pochi minuti, rappresenta l’ultimo contatto diretto noto con la ragazza. Un dettaglio emerso successivamente riguarda l’assenza del telefono con sé, particolare che rende ancora più complessa la ricostruzione dei suoi movimenti.

Gli investigatori hanno confermato il passaggio di Annabella in una pizzeria di Selvazzano, ulteriore punto fermo utile a delineare l’itinerario seguito prima della scomparsa.

Ora i carabinieri stanno incrociando orari, testimonianze e immagini disponibili per capire quale direzione abbia preso la giovane dopo quell’ultimo avvistamento, nella speranza di trasformare questi frammenti in una traccia concreta.