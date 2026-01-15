Animal Crossing: New Horizons - aggiornamento gratuito

Con quasi 50 milioni di copie scaricate da marzo 2021 , Animal Crossing: New Horizons è il secondo videogioco più venduto su Nintendo Switch , preceduto solamente da Mario Kart 8 Deluxe . L’ultimo capitolo della serie Animal Crossing , che proprio quest’anno compirà 25 anni , si prepara a introdurre tante novità gratuite per tutti, oltre a un upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition con risoluzione migliorata e la possibilità di sfruttare i comandi in stile mouse dei Joy-Con 2 . Un doppio aggiornamento che permetterà a tutti gli Abitanti di fare uno speciale ritorno sulla propria isola e dare vita, in modo ancora più semplice, alle proprie idee.

Disponibile per chiunque sia in possesso di una copia di Animal Crossing: New Horizons , sia essa su Nintendo Switch o su Nintendo Switch 2 , l’ update 3.0 introdurrà gratuitamente un ricco ventaglio di contenuti e nuove funzioni che permetteranno di dare libero sfogo alla creatività. La prima novità è l’apertura di un Hotel gestito da Remo e la sua famiglia, presente sul pontile di ogni isola e aperto a tutti i turisti. Arredando le stanze a tema e aiutando Remo con le consegne delle specialità locali, sarà possibile ottenere i buoni dell’hotel , spendibili presso il nuovo negozio di souvenir dell’hotel per ottenere oggetti speciali e altre rarità. Inoltre, dallo stesso negozio, sarà possibile noleggiare outfit vacanzieri per sé e per gli ospiti, i quali potranno essere invitati anche tramite amiibo . Per ottimizzare al meglio la modifica dell’isola, il magazzino della propria casa verrà ampliato e potrà ottenere fino a 9000 oggetti , inclusi alberi, cespugli e fiori.

Inoltre, farà il suo ritorno Resetti , l’iconica talpa chiacchierona che con il suo servizio consentirà di sgomberare grandi porzioni di terreno per facilitare il restauro della propria isola. Con una maggiore praticità d’azione, un’altra importante novità è l’introduzione delle Isole Sognidoro , accessibili dal Mondo dei sogni di Sonia , che permetteranno di creare fino a tre nuove isole separate da quella principale, scegliendo fra tre dimensioni e quattro differenti conformazioni. Una novità che permetterà di sfruttare al meglio le nuove collaborazioni speciali con LEGO® , The Legend of Zelda e Splatoon , che aggiungeranno set di oggetti esclusivi e nuovi personaggi da questi ultimi due mondi Nintendo , rispettivamente Tulin e Mineru , e Cecilia e Vicky . Infine, sempre nel negozio di souvenir dell’hotel , sarà possibile trovare articoli ispirati alla storia di Nintendo , da console classiche a giochi retrò, che, con un’iscrizione a Nintendo Switch Online , permetteranno addirittura di giocare ad alcuni giochi sulle console direttamente da Animal Crossing: New Horizons .

Per gli utenti in possesso di Nintendo Switch 2 , oltre all’ update 3.0 , sarà possibile acquistare l’ upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition per rendere l’esperienza sulla propria isola ancora più immersiva. Con questo aggiornamento, sarà possibile giocare con una risoluzione migliorata fino a 4k in modalità TV e sfruttare i comandi in stile mouse dei Joy-Con 2 per arredare con maggiore facilità gli spazi interni ed esterni. Inoltre, viene introdotto il megafono : un nuovo strumento acquistabile nella bottega di Nook che, sfruttando il microfono integrato di Nintendo Switch 2 , permetterà di chiamare a gran voce qualsiasi abitante della propria isola. Per aumentare ulteriormente il divertimento, con la Nintendo Switch 2 Edition , fino a 12 giocatori potranno ritrovarsi sulla stessa isola online , oppure fino a 8 in wireless locale , trascorrendo momenti di svago in compagnia o aiutando attivamente nella costruzione dell’isola ospitante. Inoltre, tramite GameChat , si potrà parlare con gli amici in partita e, collegando una telecamera USB-C compatibile , sarà possibile vedere le espressioni dei propri amici direttamente sullo schermo di gioco.

Con tutte queste novità e nuove opportunità di personalizzazione, Animal Crossing: New Horizons è pronto a regalare tantissime ore di relax e divertimento. Ma è solo l'inizio di un 2026 all'insegna dei cozy game in casa Nintendo : oltre a questo aggiornamento, infatti, Nintendo Switch 2 ospiterà anche il primo videogioco di simulazione di vita con i Pokémon - Pokémon Pokopia - in uscita in esclusiva sulla nuova piattaforma di Nintendo il prossimo 5 marzo .

L’ update gratuito 3.0 e l’ upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons sono ora entrambi disponibili. Quest’ultimo, può essere acquistato sia su Nintendo eShop, direttamente dalla console, sia su My Nintendo Store !

