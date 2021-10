Animal Crossing: New Horizons





ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SI ESPANDE CON UN AGGIORNAMENTO GRATUITO E UN CONTENUTO SCARICABILE A PAGAMENTO, DISPONIBILI DAL 5 NOVEMBRE





Nuovi contenuti gratuiti come una caffetteria, ricette di cucina e opzioni di personalizzazione piĂą ricche affiancheranno il DLC a pagamento Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise

Un nuovo Animal Crossing: New Horizons Direct andato in onda quest’oggi ha presentato un’ampia gamma di novità e opzioni che arricchiranno la vita dei giocatori sull’isola. Alcune di queste nuove funzionalità per Animal Crossing: New Horizons per le console della famiglia Nintendo Switch saranno rese disponibili con un aggiornamento gratuito in arrivo il 5 novembre.



Le novità disponibili gratuitamente includono personaggi della serie Animal Crossing, come il posato Bartolo, che aprirà una caffetteria al secondo piano del museo, e Remo, che trasporterà i giocatori verso altre isole sulla sua barca allietandoli con canti marinareschi; nuovi negozi nella piazza dell’isola di Fiorilio, inclusa la bottega di Vanda; la possibilità coltivare e cucinare nuove varietà di verdure e ortaggi; e molte altre funzionalità e opzioni di personalizzazione.



Oltre all’aggiornamento gratuito, la presentazione ha mostrato le prime immagini di Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise. In questo contenuto scaricabile a pagamento, i giocatori si uniranno al team della Casimira vacanze, trasferendosi su un incantevole arcipelago dove potranno arredare case vacanze, progettare strutture come una scuola e un ristorante e scoprire nuove tecniche e opzioni di personalizzazione. Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise sarà disponibile dal 5 novembre, al prezzo di 24,99 €.





Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise sarà anche incluso, senza costi aggiuntivi, in Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, la nuova iscrizione a Nintendo Switch Online che oltre ai servizi di base di Nintendo Switch Online offre anche vantaggi aggiuntivi, come l’accesso a un catalogo di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. I membri potranno scaricare gratuitamente Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise e utilizzarlo durante tutto il periodo di validità della loro iscrizione. Le iscrizioni individuali saranno disponibili al prezzo di 39,99 € per 12 mesi, mentre quelle familiari avranno un prezzo di 69,99 € per 12 mesi.



L’Animal Crossing: New Horizons Direct completo è disponibile sul canale YouTube di Nintendo Italia.



L’aggiornamento gratuito porterà nuovi personaggi, luoghi e attività sull’isola dei giocatori. Ecco alcune delle novità che saranno disponibili dal 5 novembre:

Bartolo aprirà La Piccionaia: dopo che avrai fatto un piccolo favore a Blatero, il direttore, il pacato Bartolo aprirà la sua caffetteria, La Piccionaia, in un angolo del museo. Sarà frequentata dagli abitanti dell’isola, e usando il telefono al suo interno potrai invitare i tuoi personaggi preferiti con le carte amiibo compatibili. Potrai persino invitare i tuoi amici sulla tua isola per gustarti una bella tazza di caffè insieme a loro alla Piccionaia.





Fai un tour in barca con Remo: Remo ama bighellonare dalle parti del molo e ti porterà su isole remote a bordo della sua barca. I suoi canti marinareschi fanno parte del divertimento! Potresti ritrovarti su isole ricche di flora sconosciuta o dove la stagione e l’orario sono completamente differenti. Quali misteri ti attendono?

Dissotterra giroidi: finora era possibile dissotterrare i fossili. Adesso, potrai trovare anche i giroidi, ognuno dei quali emette suoni differenti. Potrai anche personalizzare il loro aspetto per adattarlo all’arredamento della tua casa.

Fai acquisti al mercato all’aperto sull’isola di Fiorilio: ci sono grandi cambiamenti in corso sull’isola di Fiorilio! Con l’aiuto della sua amica Bigodina, Fiorilio vuole portare un mercato all’aperto sulla sua isola. Dona delle stelline per aiutarlo! Vecchie conoscenze come Volpolo, Sahara e Sciuscià apriranno bottega qui e il negozio di Alpaca e Merino offrirà opzioni di personalizzazione dei mobili esclusive. Potrai anche farti leggere il futuro da Vanda, e Bigodina ti insegnerà delle nuove acconciature!

Mettiti ai fornelli: con le ricette di Laboratorio 2.0, potrai usare ingredienti come pomodori, grano, canna da zucchero, patate e carote per portare in tavola pietanze deliziose. Buon appetito!





Maggior sostegno per la tua vita sull’isola: la Nook Inc. ti offrirà ancora più sostegno per la tua vita sull’isola. Dallo stretching di gruppo in piazza e un ripostiglio più capiente alla possibilità di promulgare ordinanze che rallentano la crescita delle erbacce o fanno alzare prima gli abitanti, avrai ancora più opzioni a disposizione per adattare l’isola al tuo stile di vita.

Oltre alle funzioni incluse nell’aggiornamento gratuito, i giocatori avranno la possibilità di espandere la loro esperienza sull’isola con il contenuto scaricabile a pagamento Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.



In questa espansione, i giocatori si uniranno al team della Casimira vacanze per progettare case vacanze per i loro personaggi preferiti. Scopriamo piĂą in dettaglio alcune delle esperienze incluse in questo contenuto scaricabile, disponibile dal 5 novembre:

Unisciti al team della Casimira vacanze: clienti con tante richieste differenti visiteranno una nuova area, situata nell’arcipelago dove ha sede la Casimira vacanze. Potrai parlare con i clienti per scoprire i loro desideri e poi metterti al lavoro per trasformarli in realtà !





Progetta case vacanze da sogno: dopo aver scelto un’isola per la casa vacanze del tuo cliente, puoi occuparti degli interni aggiungendo mobili prestabiliti consegnati in anticipo. Man mano che progetti case vacanze acquisirai varie tecniche, dal modificare la dimensione delle stanze all’aggiungere elementi come pareti divisorie, separatori, colonne, sottofondi sonori, illuminazione e altro. Il tema della casa vacanze varierà in base al cliente e avrai molti progetti su cui lavorare. Potrai anche arredare gli esterni.

Ristruttura le case che hai progettato e suggerisci convivenze: man mano che acquisisci esperienza sbloccherai nuovi mobili, e potrai anche avanzare dei suggerimenti. Per esempio, potrai offrirti di ristrutturare le case vacanze di vecchi clienti usando mobili differenti, o persino suggerire a due personaggi di condividere una casa vacanze.





Progetta strutture: sull’isola che ospita l’ufficio della Casimira vacanze si trovano vari edifici sfitti. Casimira vuole rendere più completa l’isola, quindi potrai progettare strutture come una scuola, un ristorante e un ospedale.

Lasciati ispirare dal Network delle Belle Case: scatta foto alle case vacanze che hai progettato e salvale nel tuo catalogo, che puoi aprire tramite l’applicazione per Nook Phone “Network delle Belle Case”, all’interno del gioco. Tramite questa applicazione puoi anche vedere le creazioni degli altri giocatori di tutto il mondo e seguire i tuoi utenti preferiti.

Usa gli amiibo per invitare altri clienti: solitamente, il tuo lavoro consiste nell’andare alla ricerca di clienti, nell’arcipelago, che sognano di avere una casa vacanze tutta loro. Tuttavia, usando le carte amiibo di Animal Crossing già disponibili potrai invitare uno specifico cliente. Con gli amiibo, potrai persino progettare case vacanze per indaffaratissimi abitanti come Fuffi o Mirco e Marco!

Porta sulla tua isola le tecniche che hai appreso: le tecniche che apprendi lavorando per la Casimira vacanze possono essere utilizzate anche sulla tua isola. Potrebbe essere l’occasione ideale per ristrutturare la tua casa! E se offri agli abitanti delle praline della Casimira vacanze, potresti incuriosirli e invogliarli a visitare l’arcipelago. Poi, un giorno, potresti addirittura arrivare a ristrutturare le case degli abitanti della tua isola!

Ma non è tutto: dal 5 novembre, presso rivenditori selezionati, sarà possibile acquistare le carte amiibo della Serie 5 di Animal Crossing, con nuovi personaggi. I pacchetti, acquistabili singolarmente, conterranno tre carte ciascuno. I giocatori potranno usare queste carte amiibo in Animal Crossing: New Horizons. La Serie 5 includerà un totale di 48 personaggi, tra personaggi tutti nuovi e altri che non erano ancora apparsi in questo formato.

Anche il servizio NookLink dell’app Nintendo Switch Online riceverà un aggiornamento il 5 novembre, che aggiungerà nuovi oggetti da ottenere nel gioco accumulando miglia di Nook e la funzione “Il tuo giornale dell’isola”, che permetterà ai giocatori di leggere le novità di ogni giorno. I giocatori potranno anche scoprire dei consigli sulla vita sull’isola con la “Guida isolana” e consultare il Network delle Belle Case comodamente sul proprio dispositivo smart.

Con i nuovi contenuti in arrivo il 5 novembre, l’ultimo grande aggiornamento gratuito Ver. 2.0 e il contenuto scaricabile a pagamento Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, i giocatori potranno continuare a godersi la vita sull’isola ancora a lungo.



L’Animal Crossing: New Horizons Direct ha svelato l’aggiornamento gratuito Versione 2.0 per Animal Crossing: New Horizons e il contenuto scaricabile a pagamento Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, entrambi disponibili dal 5 novembre 2021. A partire dallo stesso giorno saranno disponibili anche le carte amiibo della Serie 5 di Animal Crossing.

Animal Crossing: New Horizons

Altre News per: animalcrossinghorizonsdirect