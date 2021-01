Animal Crossing: New Horizons - Nuovo aggiornamento a tema Carnevale

Sia che si trattidi giocatori recenti che hanno acquistato Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite durante le feste o di residenti dilunga data, speriamo che questo aggiornamento gratuito ravvivi le isole ditutti grazie allo spirito carnevalesco, ai nuovi oggetti stagionali e tanto altro.

Animal Crossing: New Horizons riceve periodicamente aggiornamentiche introducono eventi e aggiunte al gioco. Questo nuovo aggiornamento includeun Carnevale ricco di colori e di piume, alcune calorose aggiunte agli oggettistagionali, nuove emozioni e prodotti da comprare, che potete scoprire nel nuovotrailer: Preparati per il Carnevale! – AnimalCrossing: New Horizons (Nintendo Switch).

A partire dal 28 gennaio, il nuovoupdate introdurrà le seguenti novità nel gioco:

· Carnevale – Niente batte il clima rigido più diun colorato Carnevale pieno di piume danzanti e svolazzanti. Il 15febbraio arriverà nella piazza dell’isola Pavão, che porterà con sé tanti coriandolie spirito carnevalesco.

Solodurante questa giornata, i giocatori potranno catturare piume colorate che svolazzanosull'isola con il loro retino e scambiarle con Pavão per ricevere in cambio un accesopasso di danza. Le piume arcobaleno sembrano essere uno spettacoloparticolarmente raro, quindi meglio prenderle e scambiarle con Pavão. Igiocatori potranno invitare gli amici sulla propria isola o andare da loro invisita per festeggiare insieme.

· Nuove emozioni - Per esprimere entusiasmo verso questafesta colorata, il set di emozioni Carnevale può essere acquistato con lestelline dallo scaffale della Bottega di Nook per un periodo di tempo limitatoe include le emozioni Ritmo nel sangue, Coinvolgimento, Viva e Coriandoli.

· Nuovi costumi - A partire dal 1° febbraio, i costumidi Carnevale saranno disponibili presso le Sorelle Ago e Filo per un periodo ditempo limitato, in modo che i giocatori possano divertirsi con stile.

· Oggetti stagionali – Nuovi articoli stagionali sarannodisponibili sul Catalogo Nook. I giocatori potranno celebrare la stagionesentimentale con ciocco-cuori e bouquet a cuore, che saranno disponibili perl'acquisto a partire dal 1 al 14 febbraio. Ci saranno anche altri articoli, relativial capodanno lunare e alla notte del Big Game, in determinati periodi tragennaio e febbraio.

Inoltre, a partiredal 26 marzo, il Pacchetto CollaborazioneSanrio di Animal Crossing saràdisponibile per l'acquisto online e presso rivenditori selezionati in tuttaEuropa. Il Pacchetto Collaborazione Sanrio di Animal Crossing contiene tutte esei le carte amiibo di questa collaborazione unica con Sanrio. Queste carteamiibo dal design vivace possono essere utilizzate nei giochi compatibili.Ulteriori dettagli verranno rivelati in futuro.

Inoltre, unulteriore update per Animal Crossing: New Horizons è previsto per Marzo, quindipreparatevi per ulteriori aggiornamenti.

