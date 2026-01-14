LEGO NINJAGO Il Gioco da Tavolo: Destiny’s Bounty Adventures

LEGO Group e asmodee annunciano il loro terzo gioco da tavolo realizzato in collaborazione: LEGO NINJAGO Destiny’s Bounty Adventures.

Destiny’s Bounty Adventures è un gioco da tavolo collaborativo per tutta la famiglia, in cui voi e i vostri compagni Ninja vivrete avventure emozionanti affrontando serpenti, pirati… e persino un postino confuso. Nel gioco, i Criminali stanno attaccando il grande Vascello del Destino, e i Ninja devono difenderlo! Per sconfiggere i Criminali, dovrete sbloccare il vostro potenziale Ninja, migliorando le vostre abilità e collaborando con gli altri Ninja grazie alle vostre capacità uniche, per sventare i piani dei Criminali e impedire loro di conquistare la nave.

Leggi anche LEGO e Asmodee realizzano il gioco da tavolo Monkey Palace

Questo nuovo gioco da tavolo, affascinante e magnificamente realizzato, è stato progettato da Dotted Games, uno studio di asmodee dedicato alla creazione di giochi da tavolo in collaborazione con LEGO Group.

Birgitte Bülow, CEO di Dotted Games, dichiara:

“Abbiamo creato un gioco da tavolo pensato per riunire le famiglie attraverso un’esperienza condivisa di divertimento, strategia e narrazione. Ambientato nel celebre universo NINJAGO, il gioco offre avventure immersive che coinvolgono tutti, dai giocatori più giovani a quelli più adulti. Ogni partita è uno sforzo collettivo, in cui il lavoro di squadra è fondamentale e ogni giocatore contribuisce al successo del gruppo. È divertente, coinvolgente e lascia a tutti la forte sensazione di aver raggiunto un obiettivo insieme. Che siate immersi nella storia o vi stiate semplicemente godendo la compagnia reciproca, questo gioco porta sul tavolo momenti autentici.”

Christina Burcea, Marketing Director di LEGO NINJAGO presso LEGO Group, aggiunge:

“È un anno emozionante perché celebriamo i 15 anni di LEGO NINJAGO. Questo anniversario è dedicato ai fan e alle famiglie, e Destiny’s Bounty Adventures è un ottimo modo per riunire famiglie e fan per giocare, divertirsi e creare legami.”

Il gioco sarà presentato ufficialmente a retailer e partner di settore alla London Toy Fair e alla Nuremberg Toy Fair (Spielwarenmesse) a gennaio 2026. Sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 30 luglio 2026 in occasione della Gen Con, la più grande convention di giochi da tavolo del Nord America, e presso i principali rivenditori di tutto il mondo.

LEGO NINJAGO Destiny’s Bounty Adventures è il terzo gioco nato dalla collaborazione tra LEGO Group e asmodee, dopo il successo di titoli come Brick Like This!, party game per famiglie, e Monkey Palace, gioco di strategia per famiglie.