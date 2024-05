LEGO E FINGERSOFT ANNUNCIANO LEGO(R) HILL CLIMB ADVENTURES

TRAILER

Il Gruppo LEGO e Fingersoft hanno annunciato oggil'uscita globale di LEGO Hill ClimbAdventures, una nuova versione dei popolari giochi Hill Climb Racing diFingersoft, che combina il mondo di Hill Climb Racing con il divertimentocreativo del gioco LEGO.

In queste sfide di esplorazione, il giocatoresi imbarca in una grande avventura, affrontando le salite in 3D. Con unavarietà di veicoli e gadget LEGO e Hill Climb Racing, si può sbloccare nuoveentusiasmanti località ed esplorare il vasto mondo immaginario del Climb Canyondi Hill Climb Racing.

JaakkoKylmäoja, CEO di Fingersoft, ha commentato: “I giochi Hill Climb Racingsono diventati un fenomeno mondiale e siamo entusiasti di lavorare con ilGruppo LEGO. Fin dall’inizio, abbiamo notato una chiara sovrapposizione delpubblico e un’entusiasmante opportunità di offrire nuove esperienze ai nostrifan. LEGO® Hill Climb Adventures combina davvero il meglio di entrambi imarchi. Questa è stata una partnership iconica di cui non potremmo essere piùorgogliosi.”

TinaWalsh, Head of Branded Games presso LEGO GAME, ha dichiarato: “Durantela fase di test partita all'inizio del 2023, abbiamo riscontrato grandeentusiasmo per LEGO Hill Climb Adventures. Da questa esperienza abbiamoimparato molto sul gameplay e abbiamo utilizzato queste conoscenze per creareun videogioco ricco di creatività e, naturalmente, di folli salite daaffrontare. Speriamo che tutti si divertano a giocarci tanto quanto noi cisiamo divertiti a crearlo con Fingersoft”.