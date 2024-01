LEGO e Asmodee realizzano il gioco da tavolo Monkey Palace

Oggi il Gruppo LEGO eAsmodeehanno annunciato il loro primo gioco da tavolo in collaborazione diretta, Monkey Palace . Il gioco sarà presentato ufficialmente ai rivenditori e ai partner del settore alla Fiera del Giocattolo di Norimberga e sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 3 ottobre a Essen Spiel, la più grande convention di giochi da tavolo al mondo, oltre che presso rivenditori leader selezionati in tutto il mondo.



Monkey Palace è stato creato dai designer di giochi David Gordon eTAM (Tin Aung Myaing) e offre un tipo di divertimento unico adatto alle famiglie e ai giocatori di tutte le età. Si tratta di un gioco di strategia a tema giungla, dai due ai quattro giocatori, e che incorpora elementi sia collaborativi che competitivi.



I giocatori devono collaborare strategicamente per costruire il Monkey Palace, gareggiando al tempo stesso per ottenere il maggior numero di mattoni e di punti, il tutto sotto lo sguardo vigile della Scimmia.



Il palazzo prende gradualmente forma, dando vita a un'imponente costruzione di elementi LEGO che i giocatori possono esporre con orgoglio anche in casa propria. L'iconicoLEGO System in Play fa sì che ogni volta che si sperimenta il gioco da tavolo, l'esperienza di costruzione e il relativo risultato finale siano momenti totalmente unici.





Birgitte Bülow, veterana del settore e a capo del team di creazione di giochi da tavolo con componenti LEGO per Asmodee, ha dichiarato: " Siamo entusiasti di accompagnare tutti i fan di LEGO e dei giochi da tavolo in questo viaggio di gioco, combinando la creatività senza tempo del Gruppo LEGO con la nostra passione ed esperienza nei giochi da tavolo. L'utilizzo delle infinite possibilità offerte dai mattoncini LEGO è stato fondamentale nella progettazione di questo gioco. Crediamo cheMonkey Palace metta a disposizione di tutti un'esperienza di gioco straordinaria, che unisce competizione e collaborazione per gli appassionati di giochi da tavolo provenienti da tutto il mondo ".



Jaume Fabregat , responsabile dei giochi da tavolo per LEGO Publishing, ha dichiarato: " Il Gruppo LEGO si impegna a ispirare i costruttori di domani, ed è per questo che siamo molto felici di presentareMonkey Palace in collaborazione con Asmodee. Il gioco sfida bambini e adulti a usare gli elementi LEGO per costruire, disfare e ricostruire i loro palazzi, creando un'esperienza di gioco divertente in cui non esiste alcuna partita che sia identica a un’altra. Questa nuova collaborazione ci permette di offrire modi di giocare ancora più creativi e innovativi ".



Questa collaborazione è il risultato di unampio lavoro di ricerca e sviluppo intrapreso da entrambe le aziende, con l'obiettivo comune di crearenuove esperienze sociali di gioco che trascendano le generazioni. Insieme, il Gruppo LEGO e Asmodee mirano a scoprire modi innovativi per combinare l'amato LEGO System in Play con la natura socialmente interattiva dei giochi da tavolo, offrendoesperienze di gioco nuove e uniche per le famiglie e i fan LEGO