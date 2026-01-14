Sid Meier’s Civilization VII su Apple Arcade il 5 febbraio

K e Firaxis Games hanno annunciato che Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition, l’ultimo capitolo della storica e prestigiosa serie strategica, è in uscita il 5 febbraio su Apple Arcade.

Sviluppato da Behaviour Interactive in collaborazione con Firaxis Games, Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition permette ai giocatori di vivere tutta la profondità strategica di Civilization VII e di costruire un impero destinato a resistere alla prova del tempo.

In Sid Meier’s Civilization VII, le decisioni strategiche plasmano l’identità di un impero in continua evoluzione. I giocatori governano nei panni di uno dei tanti leader leggendari della storia e guidano il corso della propria epopea scegliendo, in ogni Era del progresso umano, una nuova civiltà che rappresenti il loro impero. Costruisci città e meraviglie architettoniche per espandere il territorio, migliora la tua civiltà grazie a innovazioni tecnologiche e conquista o collabora con le civiltà rivali mentre esplori i confini più remoti di un mondo sconosciuto.

Scopri nuovi modi di giocare a Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition grazie a caratteristiche innovative, fra le quali: