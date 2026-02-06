Sid Meier's Civilization VII disponibile su Apple Arcade

L’ultimo capitolo del franchise di strategia 4X più venduto arriva oggi su iPhone, iPad e Mac tramite Apple Arcade.

Oggi 2K e Firaxis Games hanno annunciato che Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition è ora disponibile su Apple Arcade. Il servizio di abbonamento Apple offre accesso illimitato a oltre 200 giochi.

Sviluppato da Behaviour Interactive in collaborazione con Firaxis Games, Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition permette ai giocatori di vivere tutta la profondità strategica di Civilization VII e di costruire un impero destinato a resistere alla prova del tempo.

In Sid Meier’s Civilization VII, i giocatori guidano un impero attraverso diverse Ere. Governa vestendo i panni di uno dei tanti leader leggendari, traccia il tuo percorso nella storia e rimodella l’impero all’inizio di ogni Era, scegliendo tra diverse civiltà pertinenti all’Era. Costruisci città e meraviglie architettoniche per espandere il territorio, migliora la civiltà con scoperte tecnologiche, conquista o collabora con civiltà rivali ed esplora gli angoli più remoti del mondo sconosciuto.

Scopri nuovi modi di giocare a Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition grazie a funzionalità che includono:

L’autentica esperienza di Civilization . Governa nei panni di uno dei tanti leader leggendari della storia in questa esperienza di Sid Meier’s Civilization VII su mobile.

. Governa nei panni di uno dei tanti leader leggendari della storia in questa esperienza di Sid Meier’s Civilization VII su mobile. Esperienza mobile esclusiva . Costruisci il tuo impero su iPhone e iPad.

. Costruisci il tuo impero su iPhone e iPad. Comandi touch intuitivi. Continua a giocare anche in movimento grazie ai controlli touch fluidi su iPhone e iPad.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del gioco, visita la pagina di Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition sull’App Store.